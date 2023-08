Mechelse binnenstad decor voor “grootste gratis stadsfestival” tijdens 26e editie Maanrock

Vanavond is in Mechelen Maanrock officieel van start gegaan, met Bart Peeters als hoofdact op de Grote markt. Het “grootste gratis stadsfestival in België” strekt zich tijdens deze 26e editie uit over acht verschillende podia. Het muziek- en theaterfestival duurt nog tot en met zondag. Er worden in totaal meer dan 100.000 feestvierders verwacht.