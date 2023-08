Mysteries van Vlaanderen: is er een verschil tussen Sam z’n bier en een echte Westvleteren 12 (slot)

Iedereen is het er over eens dat het een lekker bier is. “En over drie maanden gaat het nog veel beter zijn”, zegt brouwster Elise Vanpraet. “Ik proef dat er potentieel in zit”. Het is een goed begin, maar gelijkt dit bier nu ook op een Westvleteren? “Als je ze niet naast mekaar zet, zou Sam er misschien mee weg komen, zegt een van de luisteraars. Maar de kenners halen zonder veel moeite de echte Westvleteren uit de blind tasting. Elise haar bier is donkerder, bevat minder CO₂ en heeft een karamel en kandij-achtige smaak, het is zoeter. De Westvleteren smaakt voller, zachter en sprankelt meer. Misschien... als Elise haar bier nog enkele maanden staat, dat het er beter op gaat lijken.

Maar niet 100%. Zonder een heel gedetailleerd recept en kennis van alle details uit het brouwproces en installatie is een perfecte kopie van de Westvleteren brouwen onmogelijk. Daar komt nog bij dat de Westvleterens van verschillende jaren ook nog heel anders smaken. Als er een ding is dat mysteriejager Sam geleerd heeft, dan is het wel dat bierbrouwen een stiel is waar veel kennis voor nodig is en waar je oog moet hebben voor detail. Hoedje af voor alle brouwers.