Nederlandse bierbrouwer Heineken verkoopt Russische brouwerijen voor 1 euro

Met de verkoop worden alle zeven brouwerijen overgenomen en de jobs van de werknemers met drie jaar gegarandeerd. In de overeenkomst tussen beide partijen staat dat het niet mogelijk is voor Heineken om op termijn terug te keren. Heineken was al langer niet meer verkrijgbaar in Rusland. De productie van Amstel, een van haar andere producten dat wel nog verkrijgbaar is, wordt in de komende zes maanden stopgezet.