Drie nieuwe Vlaamse Topstukken voor Gallo-Romeins Museum in Tongeren

Voor de tweede toevoeging moeten we vier eeuwen verder in de tijd. Deze gouden Merovingische schijffibula dateert uit de periode 610 - 670 na Christus en werd gevonden in Rosmeer bij Bilzen. De fibula of mantelspeld is een zeldzaam voorbeeld van Merovingische edelsmeedkunst. Vermoedelijk is het een bewijs van de opkomst van het christendom in onze streken tijdens de vroege middeleeuwen. Wie de speld nog wil bezichtigen moet snel zijn. Tot eind augustus is ze een blikvanger in de tijdelijke tentoonstelling 'In de ban van de Merovingers'.