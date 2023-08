Nultolerantie op Tweebruggenplein Hamme na escalatie van overlast en geweld

Het Hamse Tweebruggenplein en de aanpalende straten hebben al een tijd last van ongeregeldheden en geweld. De agressie kende vorig weekend een hoogtepunt. Bij een vechtpartij raakten vier personen gewond. Een getuige van de vechtpartij stuurde een open brief naar het gemeentebestuur, waarin ze beschreef hoezeer het geweld tegenover een homokoppel en twee mensen die ter hulp snelden haar had geraakt. Het gemeentebestuur werd deze week ook op sociale media aangespoord om dringend iets te doen aan de veiligheid van de uitgaansbuurt in Hamme. "Nu is de maat vol," zegt burgemeester Herman Vijt (CD&V), "we zullen geen enkele vorm van overlast of agressie meer dulden". Die verklaring kwam er na een intens overlegmoment met korpsoverste Maria De Sterck van de politiezone Hamme-Waasmunster en vertegenwoordigers van alle politieke fracties uit de gemeenteraad.