Wit-Russische president Loekasjenko wil dat Wagnersoldaten in zijn land blijven, maar willen ze dat zelf ook?

Al is het lang niet zeker of de Wagnertroepen daar zelf ook zo over denken. Zeker omdat de Wit-Russische regering er niet in slaagt om de soldaten voldoende te vergoeden. Door financiële problemen zouden sommige soldaten minder betaald worden. Russische bronnen beweren dat het Kremlin weigert om Wit-Russische overheid te betalen voor het verblijf van de Wagnertroepen in het land.

Verschillende Wagnersoldaten zouden daardoor ook al hun ontslag ingediend hebben. Uit satellietbeelden blijkt dat het tentenkamp van de Wagnergroep in Wit-Rusland al voor bijna een derde ontmanteld werd. Dat schrijft Institute of War, een Amerikaanse denktank. Loekasjenko kan dus wel willen dat de resterende troepen blijven, of ze dat ook effectief zullen doen, valt nog te bezien.