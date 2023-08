Organisatie annuleert paardenrace in Sint-Joost-ten-Node na aanhoudende bedenkingen over dierenwelzijn

De organisatie van de drafraces in Sint-Joost-ten-Node laat in een mededeling weten de toenemende kritiek op het evenement te betreuren. Gisteren voegde ook Extinction Rebellion zijn naam toe aan het steeds langer wordende lijstje organisaties dat zich vragen stelde bij het evenement. Zij claimden dat het evenement in strijd is met het dierenwelzijn. En ook dierenrechtenorganisatie Gaia was niet opgezet met de plannen voor de paardenrace. "De veiligheid van de paarden is niet gegarandeerd", klonk het afgelopen weekend.