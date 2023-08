Bedrijf De Lift vecht nieuwe parkeerregeling Antwerpen aan bij Raad van State: "Het kost ons jaarlijks bijna 150.000 euro meer"

Het staat volgens het bedrijf ook in schril contrast met wat ze moeten betalen in andere steden. Het maximum dat ze betalen in een andere stad is 155 euro per bestelwagen per jaar. "Economisch is het in Antwerpen gewoon een ramp", zegt Geurts. De firma stapt ook naar de Raad van State omdat ze de uitzondering voor bepaalde beroepscategorieën een schending vindt van het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel. Er zou volgens Filip Geurts ook een milieu-effectenrapport nodig zijn voor het reglement.