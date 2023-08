Petitie voor meer aandacht rond verkeersveiligheid in Voermansstraat Lommel

"Het probleem hier in de straat is vooral dat er veel te snel gereden wordt", zegt Hanne Vanden Boer, de bewoonster van de Voermansstraat die de petitie startte. "Dat komt doordat automobilisten nergens voorrang van rechts moeten verlenen, er geen duidelijke wegmarkering aanwezig is en er geen veilig fietspad of oversteekplaats voorzien is voor de vele fietsers en voetgangers."

"Het grootste probleem is dat onze kinderen niet veilig naar school kunnen fietsen", klinkt het verder. "Omdat de verschillende wegen richting Nederland een snelheidsbeperking hebben gekregen van 50 km per uur wordt de Voermansstraat gebruikt als sluipweg. Hier rijdt dan ook dagelijks zwaar verkeer zoals vrachtwagens, waardoor de straat extra gevaarlijk is geworden."