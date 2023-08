Politie onderzoekt schietincident op klaarlichte dag in Mechelen: "We kijken of er link is met eerdere schietincidenten"

De politie kan nog geen details kwijt over de incidenten. "We onderzoeken nu de precieze omstandigheden", zegt woordvoerder Dirk Van de Sande. "Zo is het nog niet duidelijk wat de exacte schade is en met welke wapens er geschoten is."

Eerder deze maand, op 4 augustus, was er ook al een schietincident op de Uilenweg in Mechelen. Er viel toen één gewonde. "Uiteraard bekijken we of dit incident verband houdt met het incident van toen, maar ook met andere voorgaande feiten."