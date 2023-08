Publiek mag zelf naam kiezen van Oekraïens berenwelpje in Zonnegloed in Vleteren

Mamabeer Sandra werd vorig jaar samen met haar broer Tishka gered uit een gebombardeerde dierentuin in Kiev. De Zonnegloed in Vleteren is sindsdien het nieuwe verblijf van de dieren. Sandra is een publiekslieveling. Toen ze een tandoperatie nodig had, leverde een crowdfunding al binnen een dag het benodigde bedrag van 3.500 euro op. Begin dit jaar beviel Sandra dan verrassend van twee welpjes.