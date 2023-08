Rapport Human Rights Watch: Israëlische troepen doden steeds meer Palestijnse kinderen in Westelijke Jordaanoever

Palestijnse demonstranten zwaaien met vlaggen na een raid in Jenin. Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

De mensenrechtenorganisatie HRW sprak met getuigen en familie over de dood van Mohammed al-Sleem, een 17-jarige jongen die op 21 november 2022 sterft terwijl hij naar school wandelt. Iets verderop is een raid bezig van de Israëlische troepen in het vluchtelingenkamp van Jenin. Mohammed wacht af tot de schoten stoppen. Terwijl de troepen terugtrekken, wordt een schot op zo'n 100 meter van Mohammed gelost. De jongen heeft geen wapen, blijkt uit camerabeelden en getuigenissen. Hij wordt geraakt en sterft.

In andere zaken die HRW heeft onderzocht, doden veiligheidstroepen kinderen die in de buurt zijn van jongeren die met projectielen als stenen en molotovcocktails gooien. Die projectielen kunnen wel ernstig verwonden of doden, maar de kinderen zelf - die dan ook onder vuur worden genomen - vormen geen grote bedreiging voor de troepen. Volgens internationale normen zijn die overlijdens dat ook onwettig.

In alle gevallen schoten de Israëlische strijdkrachten op het bovenlichaam van de kinderen, zonder, volgens getuigen, waarschuwingen te geven of gewone, minder dodelijke maatregelen te gebruiken zoals traangas of rubberkogels.