Rock Ternat strijkt neer op parkeerterrein met Belgische topbands Goose, K’s Choice en Black Box Revelation

Rock Ternat is helemaal terug van weggeweest. Het tweedaagse festival in het Pajottenland maakte in 2021 een doorstart na acht jaar stilte, dankzij een succesvolle crowdfundingsactie. Vandaag en morgen is Rock Ternat 2.0 al toe aan zijn derde editie, met enkele indrukwekkende Belgische namen op de affiche.