Roland Liboton is blij met Aarschots ereburgerschap, maar: "Ik had het al vroeger verwacht"

Roland Liboton (66) woont al ruim 20 jaar in Lier, maar groeide op in Aarschot, in deelgemeente Rillaar. In de jaren 80 reed hij een indrukwekkend palmares bij mekaar in het veldrijden, met vijf wereldtitels en tien opeenvolgende Belgische titels, van 1980 tot 1989. "Ik had het eigenlijk vroeger al verwacht", maakt Liboton een bedenking bij zijn ereburgerschap. "Dat had jaren geleden ook al gekund, maar beter laat dan nooit. Ik ben heel vereerd dat Aarschot mij ereburger maakt."