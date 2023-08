Schooldirecties zullen komend schooljaar amper leraar-specialisten aanduiden, "maar zou zonde zijn om geld te weigeren"

Dirk Lenaerts, directeur van het Sint-Agnesinstituut in Hoboken, zegt in “De ochtend” op Radio 1 ook geen gebruik te zullen maken van de nieuwe mogelijkheid. “Fundamenteel gaan we het niet doen omdat we denken we leraren niet moeten motiveren met geld.”

Dat gebeurt volgens hem wel door hen waardering en respect te geven. "Er is een structurele aanpak nodig om de vlakke loopbaan te doorbreken. Dat gebeurt niet door mensen binnen eenzelfde functie anders te verlonen", zegt hij nog.