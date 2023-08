Scholencampus Alicebourg in Lanaken start het schooljaar met nieuwe naam: LINC PARC

Ook het pas gerenoveerde internaat werd voor het eerst getoond. Een grote slaapzaal werd omgebouwd tot tal van privé-slaapkamers. Later zal het internaat nog een nieuwbouwgedeelte krijgen om de capaciteit van het internaat te verhogen naar 70 personen. In 2024 zullen de eerste afbraakwerken van oude gebouwen plaatsvinden en zal er gestart worden met de bouw van de nieuwe schoolgebouwen. Waar mogelijk, zal de ruimte van de oude gebouwen gebruikt worden om extra groen aan te planten. De school hoopt in 2026 de nieuwe gebouwen te kunnen openen.