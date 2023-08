Sint-Pieters-Leeuw opent bibliotheek in sportcomplex: "Na het zwemmen, kan je naar de bib"

In het Wildersportcomplex in Sint-Pieters-Leeuw is vrijdagmiddag de ‘zwembadbib’ geopend. Een nieuw filiaal van de bibliotheek die al afdelingen heeft in Vlezenbeek, Ruisbroek en het centrum van Sint-Pieters-Leeuw. De zwembadbib moet vooral de inwoners van de wijken Zuun en Negenmanneke bereiken, maar ook schoolkinderen die in het sportcomplex komen zwemmen.

”De combinatie van een zwembad en een bibliotheek is behoorlijk uniek in Vlaanderen. Scholen kunnen zwemmen en een bezoek aan de bibliotheek combineren, waardoor ze minder reistijd verliezen. Daarom bestaat de collectie grotendeels uit kinder- en jeugdboeken”, vertelt schepen Speeckaert.