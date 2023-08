Sint-Pieters-Leeuw gaat nieuw kinderdagverblijf oprichten: "Ofwel als noodopvang ofwel als extra crèche"

Omdat er zoveel onduidelijkheid is, besliste de gemeente om alvast een nieuwe crèche uit de grond de stampen die indien nodig eerst gebruikt kan worden als noodcrèche. "We gingen ervan uit dat we voor noodopvang moesten zorgen vanaf 1 september. Maar goed, Sloeberke mag nu toch nog openblijven tot er een uitspraak is van het hof van beroep", zegt Desmeth. "Maar alles staat eigenlijk klaar om een crèche te beginnen: de locatie is er, het personeel en de bedjes, ... ." Daarom hebben we als gemeente een voorstel gedaan aan het Agentschap Opgroeien en aan bevoegd minster Hilde Crevits (CD&V) om ons 18 gesubsidieerde opvangplaatsen toe te kennen. Mocht het Sloeberke dichtgaan, dan hebben we onmiddellijk noodopvang. Anders openen we gewoon een nieuwe crèche."