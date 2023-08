"Dit lijkt wel een website uit 1995": site van staatsbons scoort slecht op leesbaarheid en toegankelijkheid

"Die toch wel cruciale informatie, zoals het rendement, staat dan weer ingebrand op een foto. Ook dat is not done, want niet alleen is de tekst mobiel nauwelijks leesbaar, voor mensen met een visuele beperking is de informatie zelfs onzichtbaar, omdat een screenreader (die tekst op een website omzet in audio, red.) het niet kan voorlezen."

"Alle websites van de overheid, zoals die van de VRT, moeten voldoen aan strenge regels rond toegankelijkheid. Deze site voldoet daar dus niet aan." Akkoord: je kan voor de info over de staatsbon doorklikken naar een pdf-document, maar dat is alweer een stap verder en de informatie staat veel meer verspreid.