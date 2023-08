Stad Antwerpen verzegelt opnieuw appartement van sekswerkers: "De lift ging de hele nacht op en neer"

De stad Antwerpen verzegelt opnieuw een appartement waar sekswerkers verblijven. Het appartement in de Prins Boudewijnlaan in Wilrijk blijft al zeker twee weken afgesloten. Volgens verschillende bewoners ging de lift de hele nacht op en neer en was er veel overlast. Eerder deze week werd al een appartement in Deurne verzegeld waar ook sekswerkers verbleven.