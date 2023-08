Strand Zeebrugge omgetoverd tot Caribisch oord tijdens Bomboclat Festival

Vandaag is het uitkijken naar headliners Golden Zebora (de vrouwelijke Gentse dj die uitblinkt in baile funk en afro-house), de Belgisch-Senegalese dj Saidou, de Portugees Dotorado Pro en Warrior Sound, het Duitse soundsystem in het genre Reggae en Dancehall.

Eerder vanavond geven ook enkele Belgische dj's nog het beste van zichzelf, waaronder Didichka, de vrouwelijke dj Milinguap en dj-duo Soul Shakers.

