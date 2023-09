Tankstation kan tot 375 euro blokkeren op je rekening bij het tanken: "Het duurde 4 dagen voor het geld vrijgegeven werd"

Het bedrag dat gereserveerd wordt is afhankelijk van het beschikbaar bedrag op je rekening en bedraagt maximaal 375 euro. Waarom 375 euro? Omdat dit de gemiddelde prijs is voor een volle tank voor een vrachtwagen. Het kan zijn dat het bedrag bij tankstations waar vooral personenwagen tanken, lager ligt. Het is de oliemaatschappij die bepaalt hoe hoog het bedrag is. Belangrijk om te weten is dat je rekening in geen geval voor dit bedrag wordt gedebiteerd.

De reden waarom tankstations dat doen, is om misbruik te voorkomen. De uitbater moet op voorhand aan de klant laten weten dat dit gaat gebeuren. In de praktijk gebeurt dat meestal met een sticker bij de terminal waarop staat dat er een bedrag gereserveerd zal worden op de rekening.