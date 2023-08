Trump registreert zich (met nu al historische "mugshot") in gevangenis Atlanta

Trump kwam aan om iets na 19.30 uur (vrijdagochtend 1.30 uur Belgische tijd) aan in de gevangenis. Hij werd volgens CNN vergezeld door Steven Sadow, zijn nieuwe advocaat. Eerder op de dag schoof Trump zijn belangrijkste advocaat in de Georgia-zaak, Drew Findling, aan de kant.

Trump moest zijn vingerafdrukken achterlaten. De sheriff bevestigde ook dat er van Trump een mugshot werd gemaakt. Zo wordt De Republikein de eerste ex-president en kandidaat-president met een mugshot. Het beeld is nadien via persbureaus verspreid.



Trump werd kort aangehouden en weer vrijgelaten na de betaling van de afgesproken borgsom van 200.000 dollar. Hij ging ook akkoord met andere voorwaarden, zoals een verbod om via sociale media zijn medebeklaagden en de getuigen in de zaak aan te vallen. Na 20 minuten vertrok hij weer richting de luchthaven.



Trump werd op 14 augustus door een grand jury aangeklaagd voor valsheid in geschrifte en afpersing. De negentien beklaagden hebben tot vrijdag/morgen om zich te melden in Atlanta. De meesten van hen deden dat al. Eerder op de dag meldde ook de vroegere stafchef van Trump, Mark Meadows zich. En gisteren/woensdag trok Trumps voormalige advocaat van Rudy Giuliani naar Fulton County. Beklaagde Harrison Floyd werd donderdag in hechtenis genomen wegens gebrek aan een akkoord over een borgtocht.

De aanklagers hebben gevraagd om het proces in oktober van start te laten gaan. Eerder raakte al bekend dat er camera's toegelaten zullen zijn in de rechtbank, waardoor voor het eerst een rechtszaak van Trump uitgezonden zou kunnen worden. Het gaat om de vierde strafzaak tegen Trump, die opnieuw kandidaat is voor de presidentsverkiezingen van 2024. Eerder werd de miljardair al aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan een pornoster (in de staat New York), het achterhouden van geheime documenten (in de staat Miami) en voor mogelijke verkiezingsfraude plus zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.



Nooit eerder kwam een ex-president in de Verenigde Staten voor de rechter voor een misdaad. Trump wijst alle beschuldigingen van de hand en ziet de vervolging als een poging van zijn tegenstanders om te voorkomen dat hij opnieuw in het Witte Huis terechtkomt.