Van Village People tot Natalie Imbruglia: W-festival brengt nostalgie uit jaren 80 en 90 naar Oostende

Zaterdag is het uitkijken naar headliners The Human League, de Britse synthpopgroep die hoge ogen gooide met hits als “Don't You Want Me”, “Human” en “Mirror Man”. Ook de Duitse Nena, wiens nummer "99 Luftballons" exact 40 jaar oud is, Nik "The riddle" Kershaw en Wet Wet Wet (ken je ongetwijfeld van hitsong "Love is all around") zijn van de partij.