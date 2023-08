Nieuwe studie verwacht daling van vastgoedprijzen: "Je kan koopjes doen met panden met lage EPC-score"

De vastgoedmarkt ligt al een tijdje onder druk. Wie vandaag iets wil kopen, spreekt vaak over haast onbetaalbare prijzen.



Maar er zou een lichtpuntje voor kopers kunnen komen. ING voorspelt dat de prijzen met ongeveer 3% zullen dalen in de tweede jaarhelft. "Het is geleden van de jaren 80 dat we zo'n stevige daling zouden kennen", vertelt econoom Wouter Thierie (ING) in "De ochtend" op Radio 1.