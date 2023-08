Eén jaar na de zware overstromingen in Pakistan: "Vier miljoen kinderen hebben nog steeds humanitaire hulp nodig"

Dat Unicef nu met deze verklaring naar buiten komt, is niet toevallig. Vooral in de provincie Punjab, in het oosten van het land, zijn er opnieuw zware overstromingen. Al rond de 100.000 mensen werden daar geëvacueerd. "De moessonregens van dit seizoen verergeren de toch al moeilijke omstandigheden voor de door overstromingen getroffen gemeenschappen en hebben op tragische wijze het leven gekost aan 87 kinderen in het hele land", zegt Unicef in een verklaring.