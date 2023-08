Kremlin ontkent betrokkenheid bij vliegtuigcrash waarin Wagnerleider Prigozjin zou zijn omgekomen

Afgelopen woensdag zou Wagnerleider Jevgeni Prigozjin zijn omgekomen bij een vliegtuigcrash. Hij stond alleszins - samen met negen anderen - op de passagierslijst van het toestel. Het is voorlopig nog niet duidelijk of hij effectief aan boord was, al gaan zowel Westerse inlichtingendiensten, de Wagnergroep zelf en Russische president Poetin ervan uit dat Prigozjin dood is.