Vrederechter zet krakers uit pand in Brusselse Wetstraat, maar verplicht Belgische staat tot het betalen van water- en energiekosten

De meer dan 60 asielzoekers, die sinds april een pand naast het CD&V-hoofdkwartier in de Wetstraat in Brussel kraken, moeten van de vrederechter het gebouw verlaten. De rechter besliste echter ook dat de Belgische staat en Fedasil moeten instaan voor de kosten van het water en de energie die werden verbruikt. "Dit is toch wel een zeldzame uitspraak", zegt advocate Marie Doutrepont, die de belangen van de asielzoekers behartigt.