Vrouw bevalt van baby op parking van kinderopvang in Wolvertem

Het was donderdag een spannende dag voor Bart en Yana, een koppel uit Kapelle-op-den-Bos. Zij verwachtten hun tweede zoontje, maar die kwam vroeger ter wereld dan gedacht. Yana had donderdagmorgen last van buikpijn. Hun oudste kindje, Tuur, was net door de grootouders opgehaald, want zijn kinderopvang is gesloten. Het koppel besloot om naar het ziekenhuis in Asse te rijden, maar die rit liep even anders dan verwacht.