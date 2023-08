Vzw verliest hele inboedel medisch materiaal bij brand in Ranst die bedoeld is voor ziekenhuizen in Roemenië

Nadat het gevaar voor asbest is geweken, wordt ook de opgelopen schade van de grote brand in Broechem steeds meer in kaart gebracht. Enkele opslagloodsen waar verenigingen zitten, ging in vlammen op. Zo lag in een van die opslagplaatsen ook materiaal van vzw Mediasi, een vereniging die al ruim 20 jaar medisch materiaal levert aan ziekenhuizen in een regio rond de Roemeense stad Iași, in het noordoosten van het land.