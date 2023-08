Wachtlijsten in scholen Halle voor leerlingen elektriciteit, elektromechanica en autotechnieken: "Onvoldoende infrastructuur en tekort aan leerkrachten"  

In verschillende STEM-scholen in Halle is er een wachtlijst voor leerlingen die een bepaalde technische of beroepsopleiding willen volgen. Vooral de richtingen elektriciteit, elektromechanica en autotechnieken zitten overvol. "Zomaar klassen bijcreëren, dat lukt niet", zegt de directeur van het GO Technisch Atheneum in Halle.