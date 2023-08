Boevengalerijen, beroemdheden en België: een korte geschiedenis van de "mugshot"

De foto werd verspreid door de gevangenis, ongeveer een uur nadat Trump geregistreerd was als beklaagde P01135809. Hij wordt samen met 18 anderen aangeklaagd omdat hij de verkiezingsuitslag van 2020 in de staat Georgia zou hebben proberen beïnvloeden.

Het is al de vierde keer in zes maanden dat de ex-president aangeklaagd wordt, maar nooit eerder werd zijn beeltenis vastgelegd in een "mugshot", zoals een politiefoto genoemd wordt. In eerdere zaken achtte de rechtbank dat niet nodig. Trumps gezicht is zo bekend dat nog maar eens een foto niet echt noodzakelijk is, was de redenering. Maar de gevangenis van Fulton County wilde hem als een gewone beklaagde behandelen.

En daarmee is dit de eerste mugshot ooit van een voormalig Amerikaans president. Trump pakte er zelf mee uit op zijn socials, zowel zijn eigen kanaal Truth Social als X (Twitter), waar hij na meer dan twee jaar een comeback maakte. Vooral in de VS is het gebruik van mugshots in de pers wijdverspreid. Wij kennen ze vooral van de most wanted-lijsten van criminelen uit binnen- en buitenland en uit televiereeksen en films. Maar waar komt dat gebruik eigenlijk vandaan?