Festival Bunge Live in Budingen gaat door ondanks wateroverlast: "Bezoekers zullen er weinig van merken" 

"We wilden zeker de sfeer van ons festival behouden", zegt Tim Saemen, die Bunge Live samen met zijn vrouw organiseert. "Daarom hebben we er alles aan gedaan om het festivalterrein droog te maken. Zo hebben we bijvoorbeeld met grote platen enkele wandelpaden gecreëerd. Daarnaast is de parking ook verplaatst naar de speelplaats van een naburige school. Van daaruit kunnen festivalgangers gebruik maken van een pendelbus om de festivalsite te bereiken."