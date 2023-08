Hevige regen veroorzaakt wateroverlast in Limburg en Vlaams-Brabant: crèche in Zoutleeuw uit voorzorg ontruimd

Zowel in Zoutleeuw als Landen is de crisiscel samengekomen. Op sociale media laten mensen ook weten dat het water uit de wc en van de muren stroomt. Hoe groot de schade is, is voorlopig nog niet duidelijk. De brandweer gaat ter plaatse. In Zoutleeuw biedt de stad ook zandzakken aan voor de getroffen inwoners. Die kunnen afgehaald worden aan de stadsloods in Zoutleeuw, in Budingen aan de achterzijde van Bungeveld of in Halle, achter de kerk. Ook in Landen kunnen zandzakken worden afgehaald in het stadsmagazijn.



Landen kreeg in het recente verleden al vaker te kampen met wateroverlast.