Hevige regenval zet straten blank in Limburg, wateroverlast het grootst in Zuid-Limburg

In andere delen van de provincie valt de overlast mee. "In de regio Oost-Limburg zijn tot nu toe slechts zes oproepen binnengekomen", aldus Katrien De Smedt van Hulpverleningszone Oost-Limburg. "Onder meer de Trichterweg in Zutendaal, de Vrankrijk in Bilzen, het pleintje op de Gasthuisstraat in Lanaken en een deel van de Mondeolaan in Genk staan blank. Er zijn ook twee ondergelopen kelders in de Beverstraat in Genk en op de Eisdenweg in Maasmechelen."

In Hasselt zijn tot nu toe een vijftal oproepen binnengekomen voor wateroverlast, meldt de brandweer. Onder meer in Diepenbeek en Alken zijn verschillende straten onder water gelopen. In het noorden van de provincie Limburg is tot nu toe geen wateroverlast gemeld, zegt Hulpverleningszone Noord-Limburg.