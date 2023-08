1 minuut stilte bij start Renewi Tour in Beringen ter ere van overleden wielrenner Tijl De Decker

Bij de ploegvoorstelling was er extra aandacht voor leider en Limburger Tim Wellens en lokale held Jasper Philipsen. Veel fans van "de Vlam van Ham" zakten af naar Beringen voor een foto of een handtekening. "We vonden dit het ideale moment om die twee in de bloemetjes te zetten", reageert schepen van Sport, Tijs Lemmens (VOLUIT).

Jasper nam ruim de tijd voor zijn fans. Tim en Jasper kregen van het stadsbestuur een beer overhandigd, een verwijzing naar de vertrekplaats van de rit... Beringen.