Stormweer doet biertent instorten in Duitsland, zeker 12 gewonden

In de nacht van donderdag op vrijdag moesten er al 1.200 mensen geëvacueerd worden van twee campings in Lindau en Friedrichshafen. Daar raakten zes vakantiegangers gewond door vallende bomen, waaronder één ernstig. In de deelstaat Baden-Württemberg kwam een 62-jarige kampeerder om toen een ontwortelde boom op zijn tent terecht kwam. Bij een treffen van motorrijders in Nördlingen raakten dan weer tien deelnemers gewond. Drie van hen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht.

Elders liepen huizen onder en kampte het openbaar vervoer met hinder. In München werd gisteren bijvoorbeeld de S-Bahn stilgelegd, het netwerk van stadstreinen.