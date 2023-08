Meer dan 4.000 scouts en gidsen trekken nieuw werkjaar op gang op De Hoge Rielen in Kasterlee

In het jeugdverblijfscentrum De Hoge Rielen in Kasterlee zijn zo'n 4.000 leiders en leidsters van Scouts en Gidsen Vlaanderen aangekomen voor de jaarlijkse Herfstontmoeting. Die loopt van vrijdagavond tot morgenmiddag en is de start van het nieuwe werkjaar voor de jeugdbeweging. De jongeren komen uit heel Vlaanderen om samen inspiratie op te doen voor het komende jaar en ervaringen uit te wisselen. Scouts en Gidsen Vlaanderen telt intussen meer dan 90.000 leden vanaf 6 jaar. De jongvolwassenen die in leiding staan, zijn 18 en ouder.