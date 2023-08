Aantal woningbranden in Brussel blijft erg hoog

Brussel blijft geplaagd door een hoog aantal woningbranden. Uit cijfers opgevraagd door Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA) blijkt dat er geen verbetering in zicht is. In 2022 ging het om zo'n 568 branden, na acht maanden zitten we dit jaar al bijna aan hetzelfde aantal. In de cijfers van 2023 zijn bovendien nog niet alle incidenten van de laatste maanden meegeteld.