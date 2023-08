Al dagenlang protest in Syrische steden tegen regime van president Assad

Het protest heeft zich de voorbije dagen verspreid over verschillende steden. In Bosra, in de zuidelijke provincie Deraa, waar in 2011 het volksprotest begon, kwamen ook al mensen op straat, zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

Ook in Aleppo in het noorden en Latakia aan de Middellandse Zee was dat het geval. In het oppositiegebied in het noorden waren er ook betogingen. Daar komen die vaker voor, maar nu kwamen de mensen op straat om de demonstranten in het zuiden van het land te steunen.