BEKIJK - Maanrock viert de liefde: Acht huwelijksaanzoeken tijdens optreden Bart Peeters

De eerste volledige festivaldag van Maanrock, het gratis stadsfestival in Mechelen, is gisteren door de regen traag op gang gekomen. Uiteindelijk was het Bart Peeters die de Mechelaars uit hun kot lokte en zorgde voor een goed gevulde Grote Markt. Op de andere podia was het kalmer dan andere jaren, vermoedelijk door het regenweer.