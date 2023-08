Dirigent Dirk Brossé brengt ode aan Maestro’s van de Donau tijdens “Klassiek aan de Schelde”

“Antwerpen aan de Schelde” wordt even “Wenen aan de Donau” dit weekend, tijdens de derde editie van "Klassiek aan de Schelde". Eerder deze zomer stond dezelfde formule met het centrale thema "Maestro's aan de Donau" al in Brasschaat onder de noemer "Klassiek in het park". Komend weekend zijn dezelfde concerten ook nog te zien in Maasmechelen, tijdens "Klassiek in de mijn".