Drie doden bij schietpartij in Florida, racisme als motief

"Hij richtte zich op een bepaalde groep, en het waren zwarte mensen", zei sheriff TK Waters op een persconferentie. De slachtoffers zijn allemaal zwart. Hij noemde het racistische motief van de schutter heel duidelijk. Hij zou manifesten hebben achtergelaten die volgens de sheriff zijn weerzinwekkende ideologie van haat beschrijven.

De schutter is een witte man van in de twintig. Volgens lokale media opende de verdachte eerst het vuur op auto's en barricadeerde hij zichzelf daarna in een Dollar General-winkel, waar hij ook slachtoffers maakte. Hij was gewapend met een automatisch geweer en een pistool. De politie zette daarop een SWAT-team in. De schutter zou zich daarna van het leven beroofd hebben.