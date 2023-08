Drie ontsnapte geitjes gevangen door politie van Kruibeke: "Ze krijgen tijdelijk onderdak bij politieman"

Ter hoogte van het fietspad Trammeland in Kruibeke zagen voorbijgangers gisteren plots drie ontsnapte geitjes lopen. De lokale politie werd ingeschakeld en had de handen vol om de enthousiaste beestjes in de combi te krijgen. "Geen van de geiten had een oormerk", zegt commissaris Steven Verkimpe. "We hebben een oproep gedaan op sociale media naar de eigenaar."

De geitjes krijgen tijdelijk onderdak bij een politiecollega uit Sint-Niklaas. "Die vangt ze maar wat graag een paar dagen op. Maar we hopen toch dat de eigenaar snel opduikt", klinkt het.