Edward De Wit was 6 jaar burgemeester in Kapelle-op-den-Bos, CD&V lanceert nu jongere Mathias Diricx als kandidaat-burgemeester

Verjonging bij CD&V Kapelle-op-den-Bos want Mathias Diricx wordt de nieuwe kopman van de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Mathias is 32 jaar, groeide op in Ramsdonk en is actief in het verenigingsleven in Kapelle-op-den-Bos. Hij werkt op een advocatenkantoor in Brussel. Mathias Diricx zit sinds 2012 in de gemeenteraad en is daar fractieleider voor CD&V in de oppositie.