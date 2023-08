Oekraïners die uit Antwerps nooddorp verhuisden, trakteren hun nieuwe buren in Borgerhout op feest 

"We willen mensen samenbrengen. We willen de Oekraïners die hier verblijven motiveren om deel te nemen aan de samenleving en de buren tonen wie we zijn", zegt Tatiana Miaous, voorzitter van een vereniging voor Oekraïense vrouwen in Antwerpen. "Het is heel moeilijk om een eigen woning te vinden, want ik denk dat we intussen met meer dan 6.000 hier in Antwerpen zijn", zegt Hulnara Kaynus van het Internationaal Comité. "Alle woningen zitten dus vol of het is superduur. Hier in het hotel wonen nu vooral alleenstaande mensen, in het nooddorp meer gezinnen."

"Maar meer en meer mensen beginnen wel te werken", zegt Tatiana. "Dat is heel positief. Ze willen en ze doen het echt. Veel mensen hebben ook geen plaats om naar terug te gaan. In de bezette gebieden is niks meer."