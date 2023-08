Fietsster (38) levensgevaarlijk gewond na ongeval met tractor in Teuven

Bij een ernstig verkeersongeval in Teuven bij Voeren is zaterdagmorgen rond 8.30 uur een 38-jarige fietsster uit Pepinster levensgevaarlijk gewond geraakt. Ze maakte deel uit van een groepje van vier fietsers. Bij het kruisen van een tractor op de rijbaan is het misgelopen. Dat bevestigde het parket van Limburg zaterdag.

Bij het terug invoegen om de tractor te kruisen moet de vrouw, die op een koersfiets reed, gevallen zijn en in aanrijding zijn gekomen met een achterwiel van de tractor, maar verder onderzoek zal dat nog moeten uitwijzen. De lokale politie van Voeren deed de nodige vaststellingen, maar er zal onder meer ook nog een getuigenverhoor moeten plaatsvinden.

Een MUG-team kwam ter plaatse in de Gieveldstraat om de vrouw de eerste zorgen toe te dienen. Daarna is ze met een helikopter naar het Luikse Citadelle-ziekenhuis afgevoerd, waar ze op de afdeling intensieve zorgen is opgenomen.