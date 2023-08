Zo goed als geen frigoboxtoeristen in korte broek opgedaagd op het strand van Knokke-Heist

De bal ging aan het rollen naar aanleiding van een filmpje van de Nederlandse krant De Telegraaf. Twee vrouwen uit Knokke doen in het interview hun beklag over mensen die in de badplaats in korte broek rondlopen. Ook toeristen die met een frigobox naar het strand afzakken, krijgen een veeg uit de pan. Het filmpje vormde de inspiratiebron voor het facebookevenement 'Met korte broek en frigobox naar Knokke'. In totaal liep het aantal geïnteresseerden op tot zo'n 47.000 mensen.

De politie van de zone Damme/Knokke-Heist besliste om geen risico's te nemen. Er zijn extra agenten ingezet om eventuele problemen met grote groepen frigoboxtoeristen in de kiem te smoren. "Maar die extra capaciteit is niet zichtbaar voor het publiek", zegt korpschef Steve Desmet. Deze ochtend bleef alles heel rustig in Knokke. "De dag is nog lang, maar momenteel is het zoeken naar een frigobox in een hooiberg."