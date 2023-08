Hondenfestival in Edegem met reuzentaart voor de honden

Van 10 tot 18 uur vandaag loopt in Fort 5 in Edegem het Antwerp Dog Festival. Het is een evenement voor honden én hun baasjes. Het is vandaag Wereldhondendag.

Lana Provoost, die ook een hondenrestaurant heeft, nam het initiatief. "Daar ben ik 5 jaar geleden mee begonnen", vertelt ze. "Daarvoor organiseren we ook al eens feestjes. En dus nu ook dit festival. Er is een festivalweide met verschillende standen, ze kunnen hier toffe festivalfoto's maken en daarmee kunnen ook prijzen gewonnen worden, er zijn wandelingen, er is lekker eten... Het is een Tomorrowland voor honden en hun baasjes."