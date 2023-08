Huidig president Zimbabwe mag aanblijven na controversiële verkiezing, oppositie weigert uitslag

De 80-jarige Mnangagwa behaalde 52,6 procent van de uitgebrachte stemmen, tegenover 44 procent voor Nelson Chamisa, de leider van de oppositie, aldus de commissie. Chamisa, van de centrumlinkse partij CCC, had tijdens de stemming "fraude" aan de kaak gesteld.

De oppositiepartij heeft intussen ook aangegeven de verkiezingsuitslag niet te accepteren. "We hebben de resultaten niet ondertekend, omdat ze vals zijn. We kunnen dit resultaat niet aanvaarden", aldus CCC-woordvoerder Promise Mkwananzi. Via berichtendienst X laat de partij ook weten dat de telling "haastig" en "zonder verificatie" is gebeurd. Ook de laatste presidentsverkiezing in 2018 werd door de CCC in twijfel getrokken.

President Emmerson Mnangagwa en zijn partij Zanu-PF, sinds de onafhankelijkheid van het land in 1980 onafgebroken aan het roer, waren vastberaden om de macht te behouden. Volgens ngo's werd de campagne gekenmerkt door een genadeloze repressie van de oppositie en ernstige onregelmatigheden met de kieslijsten.